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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:06
Самым разумным со стороны Monobankа было бы отменить этот кешбек в 0,6%, а просто увеличить % ставку по депозиту для всех клиентов, а там пусть каждый решает, каким способом закинуть деньги на депозит с комиссией или без!
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:42
monobank_ua написав:
Если вам предоставили некачественный сервис в чате, то напишите, пожалуйста, в лс.
Так вроде ж нет никакого чата ни в приложении, ни на сайте Универсалбанка?
Только мысенжеры или голосом звонить.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:55
monobank_ua написав:
Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.
Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?
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sola
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:59
sola написав: monobank_ua написав:
Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.
Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?
Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:00
wig написав: monobank_ua написав:
Если вам предоставили некачественный сервис в чате, то напишите, пожалуйста, в лс.
Так вроде ж нет никакого чата ни в приложении, ни на сайте Универсалбанка?
Только мысенжеры или голосом звонить.
Имели в виду в чате мессенджера конечно же
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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monobank_ua
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:01
monobank_ua написав: sola написав: monobank_ua написав:
Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.
Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?
Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
И где это изменение обозначено в официальных тарифах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:03
monobank_ua написав:
Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?
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Vorlon
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:10
monobank_ua написав:
Имели в виду в чате мессенджера конечно же
Их не на любой фон впихнуть, нет места. А почему для приложения Монобанк заблокирована кнопка "Перенести приложение на SD карту"?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:15
Vorlon написав: monobank_ua написав:
Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?
Где там 0.1?
О.5 примата + 0.5*20% налога при выплате кб
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:19
monobank_ua написав:
Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
Это указано в условиях? Если нет, то мне неинтересно, что и зачем вы там проанализировали. Если да, укажите, где именно.
Невыполнение условий обслуживания - очень плохой прецедент. Теряете имидж.
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