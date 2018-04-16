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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:06

Re: Monobank

Самым разумным со стороны Monobankа было бы отменить этот кешбек в 0,6%, а просто увеличить % ставку по депозиту для всех клиентов, а там пусть каждый решает, каким способом закинуть деньги на депозит с комиссией или без!
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:42

  monobank_ua написав:Если вам предоставили некачественный сервис в чате, то напишите, пожалуйста, в лс.

Так вроде ж нет никакого чата ни в приложении, ни на сайте Универсалбанка?
Только мысенжеры или голосом звонить.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:55

  monobank_ua написав:Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.

Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:59

  sola написав:
  monobank_ua написав:Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.

Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?


Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:00

  wig написав:
  monobank_ua написав:Если вам предоставили некачественный сервис в чате, то напишите, пожалуйста, в лс.

Так вроде ж нет никакого чата ни в приложении, ни на сайте Универсалбанка?
Только мысенжеры или голосом звонить.


Имели в виду в чате мессенджера конечно же ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:01

  monobank_ua написав:
  sola написав:
  monobank_ua написав:Мы делаем все, чтобы наши Клиенты получали качественный сервис.

Почему не платите кэшбек 0.6%? Невыполнение условий обслуживания - это, по-вашему, качественный сервис?


Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

И где это изменение обозначено в официальных тарифах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:03

  monobank_ua написав:Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:10

  monobank_ua написав:Имели в виду в чате мессенджера конечно же

Их не на любой фон впихнуть, нет места. А почему для приложения Монобанк заблокирована кнопка "Перенести приложение на SD карту"?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:15

  Vorlon написав:
  monobank_ua написав:Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?

Где там 0.1?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:19

  monobank_ua написав:Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Это указано в условиях? Если нет, то мне неинтересно, что и зачем вы там проанализировали. Если да, укажите, где именно.

Зображення

Невыполнение условий обслуживания - очень плохой прецедент. Теряете имидж.
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