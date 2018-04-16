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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:20

  Vorlon написав:
  monobank_ua написав:Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?


Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:23

  Faceless написав:И где это изменение обозначено в официальных тарифах?

Сейчас нет, но кто помнит, например, Надру. Запросто клепали решение тарифного комитета задним числом и вывешивали на сайт. На руках то у клиентов ничего.
Востаннє редагувалось wig в Вів 17 кві, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:23

  monobank_ua написав:Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.

Вот когда отобразите, тогда и не начисляйте кэшбек. А на данный момент вы обязаны дозачислить кэшбек всем. Ну или сознаться, что условия обслуживания вами могут не выполняться на ваше усмотрение.

Очень плохой прецедент создаете.
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:46

  sola написав:
  monobank_ua написав:Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.

Вот когда отобразите, тогда и не начисляйте кэшбек. А на данный момент вы обязаны дозачислить кэшбек всем. Ну или сознаться, что условия обслуживания вами могут не выполняться на ваше усмотрение.

Очень плохой прецедент создаете.


Сейчас в тарифах банка отображена информация касательно начисления кешбэка. Если Клиент понес финансовые потери, то банк возмещает 0.6 %.
Ознакомиться можно по ссылке https://www.monobank.com.ua/taryfy
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 134
З нами з: 31.10.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:56

  monobank_ua написав:
  sola написав:
  monobank_ua написав:Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.

Вот когда отобразите, тогда и не начисляйте кэшбек. А на данный момент вы обязаны дозачислить кэшбек всем. Ну или сознаться, что условия обслуживания вами могут не выполняться на ваше усмотрение.

Очень плохой прецедент создаете.


Сейчас в тарифах банка отображена информация касательно начисления кешбэка. Если Клиент понес финансовые потери, то банк возмещает 0.6 %.
Ознакомиться можно по ссылке https://www.monobank.com.ua/taryfy

Программа лояльності:
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського
банку (окрім кас банків - партнерів);
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта,
відкритого в іншому українському банку, операції за
яким здійснюються з використанням платіжної картки.

В каком именно месте тут вы увидели "Если Клиент понес финансовые потери, то " :?:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 585586587588
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