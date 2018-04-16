monobank_ua написав:Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.
Вот когда отобразите, тогда и не начисляйте кэшбек. А на данный момент вы обязаны дозачислить кэшбек всем. Ну или сознаться, что условия обслуживания вами могут не выполняться на ваше усмотрение.
Очень плохой прецедент создаете.
Сейчас в тарифах банка отображена информация касательно начисления кешбэка. Если Клиент понес финансовые потери, то банк возмещает 0.6 %. Ознакомиться можно по ссылке https://www.monobank.com.ua/taryfy
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua написав:Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.
Вот когда отобразите, тогда и не начисляйте кэшбек. А на данный момент вы обязаны дозачислить кэшбек всем. Ну или сознаться, что условия обслуживания вами могут не выполняться на ваше усмотрение.
Очень плохой прецедент создаете.
Сейчас в тарифах банка отображена информация касательно начисления кешбэка. Если Клиент понес финансовые потери, то банк возмещает 0.6 %. Ознакомиться можно по ссылке https://www.monobank.com.ua/taryfy
Программа лояльності: - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського банку (окрім кас банків - партнерів); - компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському банку, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки.
В каком именно месте тут вы увидели "Если Клиент понес финансовые потери, то "
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