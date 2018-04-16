Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46

monobank_ua



клиенты принимая решение о разщмещении депозита руководствовались эффективной ставкой .. т.е. реальная ставка + кешбек 0,6%

это было единственным мотиватором размещения депо - т.к. при чистой ставке без кешбека они бы разместили в другом банке.

вы обманом взаполучили ресурсы и теперь рассказываете про толкателей верблюдов.

в общем вся суть гороха и команды с приматовким менталитетом на в силе.

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