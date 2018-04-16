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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:30

Re: Monobank

Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.

Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.
И за это ему респект.

А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.
Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.
А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:35

Re: Monobank

Дык пусть пишут в своих тарифах членораздельно. А то получаетсядля заманухи мы пишем одно (притом даже в тарифах, а не в рекламных буклетах), а по факту - совсем другое.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:36

  IMPRINTER написав:monobank_ua

у вас не сказано про компенсацию комиссии - у вас сказано кешбек за размешение депо с карты другого банка.


Данная информация указана на сайте monobank.com.ua в разделе "Тарифы". Нам искренне жаль, что данная ситуация повлекла негативные эмоции при пользовании нашими услугами. При этом, если с вас была списана комиссия за пополнение депозита и вам не начислен кешбэк, то по обращению в нашу поддержку мы начислим 0.6 % от суммы на ваш счет кешбэк.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:37

monobank — перший мобiльний банк, що не виконує умови обслуговування
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:40

  monobank_ua написав:
  IMPRINTER написав:monobank_ua

у вас не сказано про компенсацию комиссии - у вас сказано кешбек за размешение депо с карты другого банка.


Данная информация указана на сайте monobank.com.ua в разделе "Тарифы". Нам искренне жаль, что данная ситуация повлекла негативные эмоции при пользовании нашими услугами. При этом, если с вас была списана комиссия за пополнение депозита и вам не начислен кешбэк, то по обращению в нашу поддержку мы начислим 0.6 % от суммы на ваш счет кешбэк.

Если списана комиссия, равная 0, Вы тоже обязаны зачислить кэшбек. Поскольку в тарифах, размещенных на сайте monobank.com.ua, не указан размер комиссии, после списания которой будет выплачен кэшбек.

В общем, ситуация ясна: монобанк не выполняет условия обслуживания. Ведет себя абсолютно неклиенториентированно.
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:40

  monobank_ua написав:
  IMPRINTER написав:monobank_ua

у вас не сказано про компенсацию комиссии - у вас сказано кешбек за размешение депо с карты другого банка.


Данная информация указана на сайте monobank.com.ua в разделе "Тарифы". Нам искренне жаль, что данная ситуация повлекла негативные эмоции при пользовании нашими услугами. При этом, если с вас была списана комиссия за пополнение депозита и вам не начислен кешбэк, то по обращению в нашу поддержку мы начислим 0.6 % от суммы на ваш счет кешбэк.


я не олень чтоб переводить с карты где берется комиссия.
естественно я переводил с карты где нет комиссии с целью получения кешбека 0,6% согласно тарифа где никаких исключений не прописано.

там сказано за дополнительное вознаграждение при размещении депозита через указанный канал размещения и всё.

вы нарушили тарифы.
а все дискуссии ваших руководителей про свинорылов и толкателей верблюдов курам на смех. они проанализировалди .. ну проанализировали - измените тарифы как положено.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:44

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:у вас не сказано про компенсацию комиссии - у вас сказано кешбек за размешение депо с карты другого банка.

Ну ничего ж не добьемся. Максимум - опять сбежит представитель в уютненький фейсбук.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:46

monobank_ua

клиенты принимая решение о разщмещении депозита руководствовались эффективной ставкой .. т.е. реальная ставка + кешбек 0,6%
это было единственным мотиватором размещения депо - т.к. при чистой ставке без кешбека они бы разместили в другом банке.
вы обманом взаполучили ресурсы и теперь рассказываете про толкателей верблюдов.
в общем вся суть гороха и команды с приматовким менталитетом на в силе.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:47

  wig написав:
  IMPRINTER написав:у вас не сказано про компенсацию комиссии - у вас сказано кешбек за размешение депо с карты другого банка.

Ну ничего ж не добьемся. Максимум - опять сбежит представитель в уютненький фейсбук.


Нет, мы не прячемся от Клиентов и желаем помочь всем. При этом, после принятия данного решения отобразили информацию в разделе Тарифы на главном сайте нашего банка monobank.com.ua
Мы очень надеемся на ваше понимание и поддержку.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:49

  wig написав:Ну ничего ж не добьемся. Максимум - опять сбежит представитель в уютненький фейсбук.

Та пусть бежит в свою закрытую группу читать хвалебные оды и банить всех недостаточно хвалящих, толку от него тут :) Мы ж вполне адекватную критику даем, с аргументами. Просто монобанк, как оказалось, не умеет решать созданные собой же проблемы. Вместо того, чтобы услышать клиентов, поблагодарить за обратную связь, дозачислить кэшбек и закрыть вопрос, монобанк решил не выполнять свои же утвержденные условия.
Востаннє редагувалось sola в Вів 17 кві, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
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