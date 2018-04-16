Додано: Вів 17 кві, 2018 12:02

korovas2



ну дуб младший он технарь. он как бы ни в чем плохом не был замечен.



а вот горох - да это очень опасная личность, которая как помним по примату может учинить всё, что угодно наплевав на всё - на договоры (подменить тарифы и сказать что так и было), списать задним числом и т.п. Вспомните что он учинил с ДСС при чем подкрепляя свои аргументы тоже аллегориями про свинорылов и толлкателей верблюдов когда задним числом посписывал огромные суммы у людей - но не только у свинорылов, а и у рядовых клиентов. И только общественный резонанс этого вынудил его откатить всё в зад и вернуть.

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