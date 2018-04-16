Но это ж не сравнить с сиропом в ФБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:52
Но это ж не сравнить с сиропом в ФБ.
Востаннє редагувалось wig в Вів 17 кві, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:52
Re: Monobank
Господа, вы что забыли с кем имеете дело? Забыли все кого горох и дуб "закрывали" в привате без суда и следствия?
Им пох на талмуд. Как захотят так и сделают.
Наша задача - толкать верблюдов.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:02
korovas2
ну дуб младший он технарь. он как бы ни в чем плохом не был замечен.
а вот горох - да это очень опасная личность, которая как помним по примату может учинить всё, что угодно наплевав на всё - на договоры (подменить тарифы и сказать что так и было), списать задним числом и т.п. Вспомните что он учинил с ДСС при чем подкрепляя свои аргументы тоже аллегориями про свинорылов и толлкателей верблюдов когда задним числом посписывал огромные суммы у людей - но не только у свинорылов, а и у рядовых клиентов. И только общественный резонанс этого вынудил его откатить всё в зад и вернуть.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:14
А якщо клієнт проаналізує комісії інших банків і вирішить, що ваші кредити не вигідні, то він теж може в односторонньому порядку просто не платити відсотки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:22
Господа, я может чего-то не улавливаю, но какой смысл размещать депо в моно, когда у его папы (универсала) ставки по депо на 6 мес. получаются даже выше если прибавить бонус от минфина? Нет отделений универа в городе или просто нет желания туда идти?
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:32
тут вопрос не этого, а самого прецедента кидка - кинули тут - кинут в другом.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:39
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