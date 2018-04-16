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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:59

  curiousobro написав:Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.

Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.
И за это ему респект.

А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.
Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.
А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.

какая мзда привата, вы о чем? мы говорим о размещении депозитов под смешную ставку в 15% годовых (я вообще не понимаю как можно заморозить деньги под такую ставку даже с кешбеком на пол года, при наличии на рынке шарика)
и о внезапной отмене бонуса к этой ставке, под надуманным предлогом и задним числом
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57

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