curiousobro написав:Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.
Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.
И за это ему респект.
А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.
Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.
А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.
какая мзда привата, вы о чем? мы говорим о размещении депозитов под смешную ставку в 15% годовых (я вообще не понимаю как можно заморозить деньги под такую ставку даже с кешбеком на пол года, при наличии на рынке шарика)
и о внезапной отмене бонуса к этой ставке, под надуманным предлогом и задним числом