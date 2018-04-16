RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:59

  curiousobro написав:Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.

Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.
И за это ему респект.

А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.
Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.
А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.

какая мзда привата, вы о чем? мы говорим о размещении депозитов под смешную ставку в 15% годовых (я вообще не понимаю как можно заморозить деньги под такую ставку даже с кешбеком на пол года, при наличии на рынке шарика)
и о внезапной отмене бонуса к этой ставке, под надуманным предлогом и задним числом
Stringer
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 23.01.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57

Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20302
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:29

Еще 0.6% не забрали у тех, кому компенсировали и кто перевел бескомиссионно на депо?
Шоб не зазря анализ был проведен.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:44

  guntherhouse777 написав:Еще 0.6% не забрали у тех, кому компенсировали и кто перевел бескомиссионно на депо?
Шоб не зазря анализ был проведен.


Уже начисленный кешбэк за пополнение депозита даже без комиссии банк не списывает.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 138
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:54

  sola написав:monobank — перший мобiльний банк, що не виконує умови обслуговування


...если такое положение вещей будет повторяться то вскоре мы получим " первый моБильный - ЛОМБАРД " :mrgreen:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6697
З нами з: 15.08.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:54

Re: Monobank

  Stringer написав:(я вообще не понимаю как можно заморозить деньги под такую ставку даже с кешбеком на пол года, при наличии на рынке шарика

"Шарик" - это Глобус?
Amid
 
Повідомлень: 666
З нами з: 12.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:05

Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком.
Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ?
А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось
mustbe
 
Повідомлень: 394
З нами з: 27.12.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:07

  monobank_ua написав:Уже начисленный кешбэк за пополнение депозита даже без комиссии банк не списывает.

А комиссии, что выскочило в приложении "Моно" это все, или могут доначислить?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13

  antey718 написав:начали резать проценты по кешбеку тем кто постоянно в грейсе и покупки только с кешбеком.

Хороший вопрос.
Уважаемый(ая) представитель(ница), Monobank!
Объясните, пожалуйста, если у меня в марте месяце по продуктам было 4%/2%,заработал кэшбека 318 гривен, в этом месяце у меня по продуктам с какого-то перепугу 3%/1%.
Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае?
Спасибо.
Water
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 06.03.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:17

Re: Monobank

  Water написав:Вопрос, кто я, по мнению банка

так ясное дело _ идентифицирован банком как свинорыл :mrgreen: ...ишь лопатой так и гребет кешбек..цельных 318 гривен отобрал у самых "честных" банкиров :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6697
З нами з: 15.08.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 589590591592>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, lubopytnaya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13157)
17.04.2018 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.