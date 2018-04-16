curiousobro написав:Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.
Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации. И за это ему респект.
А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд. Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает. А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.
какая мзда привата, вы о чем? мы говорим о размещении депозитов под смешную ставку в 15% годовых (я вообще не понимаю как можно заморозить деньги под такую ставку даже с кешбеком на пол года, при наличии на рынке шарика) и о внезапной отмене бонуса к этой ставке, под надуманным предлогом и задним числом
Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком. Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ? А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось
antey718 написав:начали резать проценты по кешбеку тем кто постоянно в грейсе и покупки только с кешбеком.
Хороший вопрос. Уважаемый(ая) представитель(ница), Monobank! Объясните, пожалуйста, если у меня в марте месяце по продуктам было 4%/2%,заработал кэшбека 318 гривен, в этом месяце у меня по продуктам с какого-то перепугу 3%/1%. Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае? Спасибо.