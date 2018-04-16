curiousobro написав:

Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.И за это ему респект.А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.