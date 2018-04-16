Угу, в следующем месяце вместо супермаркетов будет категория "Животные".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18
Угу, в следующем месяце вместо супермаркетов будет категория "Животные".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:24
Re: Monobank
Еще один вопрос по категории книги.
Давече покупка электронной книги в магазине книг Амазон попадала в категорию книги, с марта месяца покупка электронной книги попадает в категорию Прочие.
Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:27
МСС не менялся. Но они проанализировали тысячи факторов, и решили, что под видом книг вы там скупаете всякую... всякое прочее. Кэша не будет.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30
То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.
Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.
Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.
Вот я с точки зрения Мони - хороший клиент. Ни одна категория не срезана.
Наверное потому, что я им вообще не пользуюсь последнее время
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:32
Так был уже ответ раньше в стиле "Потому, что гладиолус". Отлистайте форум, 17-е число. Скоро майский кэшбек обсуждать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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