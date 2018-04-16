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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18

  -VICTOR- написав:ак ясное дело _ идентифицирован банком как свинорыл

Угу, в следующем месяце вместо супермаркетов будет категория "Животные".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:24

Re: Monobank

Еще один вопрос по категории книги.
Давече покупка электронной книги в магазине книг Амазон попадала в категорию книги, с марта месяца покупка электронной книги попадает в категорию Прочие.
Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:27

  Water написав:Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?

МСС не менялся. Но они проанализировали тысячи факторов, и решили, что под видом книг вы там скупаете всякую... всякое прочее. Кэша не будет.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30

То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.
Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.
Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.

Вот я с точки зрения Мони - хороший клиент. Ни одна категория не срезана.
Наверное потому, что я им вообще не пользуюсь последнее время
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30

  wig написав:МСС не менялся.

Вот хотелось-бы услышать это от представителя банка. Если не менялся МСС, который соответствует категории Книги, почему банк поменял эту категорию на Прочие?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:32

  Water написав:
  wig написав:МСС не менялся.

Вот хотелось-бы услышать это от представителя банка. Если не менялся МСС, который соответствует категории Книги, почему банк поменял эту категорию на Прочие?

Так был уже ответ раньше в стиле "Потому, что гладиолус". Отлистайте форум, 17-е число. Скоро майский кэшбек обсуждать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38

  mustbe написав:Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком.
Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ?
А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось

А вы почитайте истории на ветке глобуса, как он кидал клиентов. Связываться с таким себе дороже даже за 25%.
Моне за брехню с 0,6% кешбеком, конечно, ганьба. Только читающие эту ветку, были предупреждены об этом ещё месяц назад. Они всё рассказали и начали действовать, а в тарифах прописать "забыли" для развода народа на депо. Чувствуется устойчивый запах примата.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:16

Re: Monobank

  Water написав:Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае?

Ценный клиент. Банк будет думать как с Вас поиметь профит.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:16

  Water написав:
  antey718 написав:начали резать проценты по кешбеку тем кто постоянно в грейсе и покупки только с кешбеком.

Хороший вопрос.
Уважаемый(ая) представитель(ница), Monobank!
Объясните, пожалуйста, если у меня в марте месяце по продуктам было 4%/2%,заработал кэшбека 318 гривен, в этом месяце у меня по продуктам с какого-то перепугу 3%/1%.
Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае?
Спасибо.


Категории и проценты по ним рассчитываются индивидуально для каждого Клиента. Мы не делим Клиентов, для нас они все VIP. Надеемся на то, что в следующем месяце вы получите желаемые категории и процент по ним.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:18

  Water написав:Еще один вопрос по категории книги.
Давече покупка электронной книги в магазине книг Амазон попадала в категорию книги, с марта месяца покупка электронной книги попадает в категорию Прочие.
Вопрос, что это за категория и какой именно МСС за покупку на Амазоне дает собственно говоря Амазон и где этот МСС после покупки я могу увидеть?


Напишите, пожалуйста, в нашу поддержку, проверим операции и МСС по ним, после чего сможем предоставить ответ по вашей ситуации.
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