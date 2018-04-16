Додано: Вів 17 кві, 2018 15:30

То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.

Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.

Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.



Вот я с точки зрения Мони - хороший клиент. Ни одна категория не срезана.

Наверное потому, что я им вообще не пользуюсь последнее время