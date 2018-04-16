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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:18

  wig написав:
  -VICTOR- написав:ак ясное дело _ идентифицирован банком как свинорыл

Угу, в следующем месяце вместо супермаркетов будет категория "Животные".

Это если касир АТБ проигнорил желтую карточку, то получает красную. А затем будет письмо про разрыв деловых отношений и подозрения в финансировании тероризма.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:36

  monobank_ua написав:Мы не делим Клиентов, для нас они все VIP

Человеку прямо говоришь: хватит врать.
А он тебе прямо в глаза смотрит и врет дальше
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:42

  mustbe написав:Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком.
Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ?
А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось

Покійний Платинум банк теж перед кончиною давав аж 18% на вільну Тітку Сару ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:48

Если хорошо поискать - можно найти предложения еще хуже, чем у Мони.
Несите деньги туда, это же гарантия стабильности, да ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:50

  maxprofit написав:
  mustbe написав:Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком.
Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ?
А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось

Покійний Платинум банк теж перед кончиною давав аж 18% на вільну Тітку Сару ...

По Сарі було 23%.
А 17% ринкові при 1% за зняття готівки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:51

  maxprofit написав:Покійний Платинум банк теж перед кончиною давав аж 18% на вільну Тітку Сару ...

К чему это? А ещё раньше там было 23%. А в Глобусе тогда было 26% - и что? Какие ваши глубокомысленные выводы?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:53

Предлагаю перестать оффтопить :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:56

  Квесторе_поверніться написав:
  maxprofit написав:
  mustbe написав:Да. Предложение Мони абсолютно неконкурентно по сравнению с Шариком.
Зачем морозить деньги на полгода-год под 15% если их можно иметь в свободном доступе под 17% ?
А после того, как Моня тупо обманул своих клиентов, - желания давать ему деньги как-то не прибавилось

Покійний Платинум банк теж перед кончиною давав аж 18% на вільну Тітку Сару ...

По Сарі було 23%.
А 17% ринкові при 1% за зняття готівки.

Дійсно - аж 23 % . Я не розумію цей плач Єремії саме в темі Моні ... Шикарні умови як по депо, так і по кредиткам - що ще треба ? Свинорилити є на чому.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:57

  curiousobro написав:Вся эта дискусия сильно напомнила мне разговор одного человека на совещании, где он в сердцах ляпнул: Вас куда не целуй - везде ж***.

Банк взял на себя мзду грёбанного привата за выход и сейчас прикрыл злоупотребления от быстрой реализации этой компенсации.
И за это ему респект.

А тем, кто ищет нестыковки в правилах - уверен, что где-то в правилах зарыт пункт, что при выявлении злоупотреблений банк может делать так, как он считает нужным. Если думаете что правы - вперед в суд.
Просто не пойму, что хотят от представителя, который ничего не решает.
А те кто решает уже приняли решение, реализовав его на практике.


Просто те, у которых кругом ж.па пытаются в последний момент продавить выплату кешбека, пока не выкатили обновление программы. Конечно ничего не получат, но ж.па зверь страшнее жабы.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:58

  Vorlon написав:
  maxprofit написав:Покійний Платинум банк теж перед кончиною давав аж 18% на вільну Тітку Сару ...

К чему это? А ещё раньше там было 23%. А в Глобусе тогда было 26% - и что? Какие ваши глубокомысленные выводы?

Роблю ставку, що Глобус накриється мідним тазом раніше, ніж Моня !
maxprofit
 
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