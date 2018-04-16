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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 591592593594 Додано: Вів 17 кві, 2018 17:25 monobank_ua написав: guntherhouse777 написав: Еще 0.6% не забрали у тех, кому компенсировали и кто перевел бескомиссионно на депо?

Шоб не зазря анализ был проведен. Еще 0.6% не забрали у тех, кому компенсировали и кто перевел бескомиссионно на депо?Шоб не зазря анализ был проведен.



Уже начисленный кешбэк за пополнение депозита даже без комиссии банк не списывает. Уже начисленный кешбэк за пополнение депозита даже без комиссии банк не списывает.



Это вы напрасно.

Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.

Обусловить проведенным анализом.

Само собой, поправить дкбо. Это вы напрасно.Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.Обусловить проведенным анализом.Само собой, поправить дкбо. guntherhouse777 Повідомлень: 3131 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07 mustbe написав: То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.

Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.

Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек. То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.

Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.

Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.

Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.

Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном. Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном. Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл) cds77

Повідомлень: 901 З нами з: 17.04.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 591592593594 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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