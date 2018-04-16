Это вы напрасно.
Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.
Обусловить проведенным анализом.
Само собой, поправить дкбо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:25
Это вы напрасно.
Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.
Обусловить проведенным анализом.
Само собой, поправить дкбо.
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07
Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.
Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.
Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.
Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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