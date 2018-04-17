Это вы напрасно.
Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.
Обусловить проведенным анализом.
Само собой, поправить дкбо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:25
Это вы напрасно.
Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.
Обусловить проведенным анализом.
Само собой, поправить дкбо.
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07
Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.
Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.
Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.
Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:09
Не ну правда, мне конечно и в страшном сне не могло приснится, что я где-то гривну буду хранить на депозита под 15%, но у вас в приложении при открытии депозита напротив всех моих привязаных карт написано кешбек 0,6%.
И уж поверьте там нет ни одной карты привата.
Я себя ставлю на место какого-нибудь Бубхара, он же на говно изойдет в попытке выяснить где же обещанное баблишко?
Убирайте значки, нечего людей разводить.
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:36
Дубилет был не в курсе, это какой-то Виталий всех развел и подмочил репутацию моне)
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06
Меня аналогично загнали. Я им правда отомстил по полной забрал 500.
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