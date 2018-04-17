Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07

mustbe написав: То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.

Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.

Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек. То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.

Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном.