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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:25

  monobank_ua написав:
  guntherhouse777 написав:Еще 0.6% не забрали у тех, кому компенсировали и кто перевел бескомиссионно на депо?
Шоб не зазря анализ был проведен.


Уже начисленный кешбэк за пополнение депозита даже без комиссии банк не списывает.


Это вы напрасно.
Доначислить, списать, списанное приравнять к снятию кредитных денег.
Обусловить проведенным анализом.
Само собой, поправить дкбо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:07

  mustbe написав:То, что банка режет плюшки тем, кто активно им пользуется, - говорит о его жадности и глупости.
Да и сам факт того, что банк по-разному относится к своим клиентам - очень нехороший звоночек.
Дескать: этот Имярек мне не очень нравится - срежу-ка я ему кешбек.

Жадный - да, как впрочем почти все банки, а вот что глупый - абсолютно нет.
Они, имеется ввиду руководство банка, прекрасно разбираются в клиентах и делают ставку на лояльных, которых большинство, и которые если и не будут хвалить, но и не будут шарахаться с крайности в крайность, будут дрейфовать в фарватере действующих условий.
Им нужны постоянные и преданные клиенты, невзирая на условия предложенные банком, к которым большинство этого форума не относятся т.к. постоянно мигрируют туда где лучше условия хотя бы на 0,1%.
Как раз психологи они хорошие, чего не скажешь об остальном.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:09

Не ну правда, мне конечно и в страшном сне не могло приснится, что я где-то гривну буду хранить на депозита под 15%, но у вас в приложении при открытии депозита напротив всех моих привязаных карт написано кешбек 0,6%.

И уж поверьте там нет ни одной карты привата.

Я себя ставлю на место какого-нибудь Бубхара, он же на говно изойдет в попытке выяснить где же обещанное баблишко?

Убирайте значки, нечего людей разводить.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:36

Дубилет был не в курсе, это какой-то Виталий всех развел и подмочил репутацию моне)

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монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

  Water написав:
  antey718 написав:начали резать проценты по кешбеку тем кто постоянно в грейсе и покупки только с кешбеком.

Хороший вопрос.
Уважаемый(ая) представитель(ница), Monobank!
Объясните, пожалуйста, если у меня в марте месяце по продуктам было 4%/2%,заработал кэшбека 318 гривен, в этом месяце у меня по продуктам с какого-то перепугу 3%/1%.
Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае?
Спасибо.


Меня аналогично загнали. Я им правда отомстил :D по полной забрал 500.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:24

  Ratatui написав:
  Water написав:
  antey718 написав:начали резать проценты по кешбеку тем кто постоянно в грейсе и покупки только с кешбеком.

Хороший вопрос.
Уважаемый(ая) представитель(ница), Monobank!
Объясните, пожалуйста, если у меня в марте месяце по продуктам было 4%/2%,заработал кэшбека 318 гривен, в этом месяце у меня по продуктам с какого-то перепугу 3%/1%.
Вопрос, кто я, по мнению банка и что мне ждать в мае?
Спасибо.


Меня аналогично загнали. Я им правда отомстил :D по полной забрал 500.

віднесуть в категорію "Тварини"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:23

В общем, Дубилет адекватен, в отличии от местного представителя на форуме и мессенджер-поддержки.

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монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:37

  sola написав:В общем, Дубилет адекватен, в отличии от местного представителя на форуме и мессенджер-поддержки.

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Царь хороший, бояре плохие :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:08

  sola написав:В общем, Дубилет адекватен, в отличии от местного представителя на форуме и мессенджер-поддержки.

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Просто, он может принимать решения, а нанятые сотрудники по шаблону отвечают. Дай нашим ребятам самим принимать решения приедешь из Лондона, а банка уже и нет. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:10

  Ratatui написав:Просто, он может принимать решения, а нанятые сотрудники по шаблону отвечают. Дай нашим ребятам самим принимать решения приедешь из Лондона, а банка уже и нет. :mrgreen:

Так им надо было хотя бы попытаться донести вопрос/проблему выше для принятия решения, а не так бездарно отбиваться :)
монобанк (monobank) не выполняет собственные условия обслуживания. Будьте внимательны!
sola
 
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