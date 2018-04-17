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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:15

Re: Monobank

Вчера оформил карточку родственнику с новым мобильным номером, и уже в 19:20 звонил колцентр привата на новый номер телефона с предложением кредитки...
Слив телефона через УБКИ или напрямую :) ?
grisha_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:30

monobank_ua Я не размещал депозит в моне, и мое возмущение и негативные эмоции вызвало не то, что лично мне невыплатили кешбек, а сам факт обмана клиентов со стороны вашего банка - отмена выплаты кешбека клиентам под надуманным предлогом и задним числом.
Ну раз ваш руководитель вас поправил и принял верное решение, то вопрос закрыт...
единственное, что удивляет - почему ни у вас, ни у службы поддержки нет возможности самим донести возмущение клиентов до дубилета?
неужели по каждой проблеме клиенту надо писать всегда ему?!
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:45

  Stringer написав:monobank_ua Я не размещал депозит в моне, и мое возмущение и негативные эмоции вызвало не то, что лично мне невыплатили кешбек, а сам факт обмана клиентов со стороны вашего банка - отмена выплаты кешбека клиентам под надуманным предлогом и задним числом.
Ну раз ваш руководитель вас поправил и принял верное решение, то вопрос закрыт...
единственное, что удивляет - почему ни у вас, ни у службы поддержки нет возможности самим донести возмущение клиентов до дубилета?
неужели по каждой проблеме клиенту надо писать всегда ему?!


Конечно же все жалобы и предложения передаются на высший уровень, и мы стараемся максимально быстро реагировать на них. Надеемся, что мы не подведем больше наших Клиентов.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:30

  grisha_ написав:Вчера оформил карточку родственнику с новым мобильным номером, и уже в 19:20 звонил колцентр привата на новый номер телефона с предложением кредитки...
Слив телефона через УБКИ или напрямую :) ?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:38

  monobank_ua написав:Надеемся, что мы не подведем больше наших Клиентов.

Так что, и в Амазоне недополученный книжный кэшбек клиентам вернете?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:42

  wig написав:
  monobank_ua написав:Надеемся, что мы не подведем больше наших Клиентов.

Так что, и в Амазоне недополученный книжный кэшбек клиентам вернете?


Конкретно по вашей ситуации, напишите, пожалуйста, в поддержку. Проверим ситуацию.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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