Вчера оформил карточку родственнику с новым мобильным номером, и уже в 19:20 звонил колцентр привата на новый номер телефона с предложением кредитки...
Слив телефона через УБКИ или напрямую ?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:15
Re: Monobank
Вчера оформил карточку родственнику с новым мобильным номером, и уже в 19:20 звонил колцентр привата на новый номер телефона с предложением кредитки...
Слив телефона через УБКИ или напрямую ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:30
monobank_ua Я не размещал депозит в моне, и мое возмущение и негативные эмоции вызвало не то, что лично мне невыплатили кешбек, а сам факт обмана клиентов со стороны вашего банка - отмена выплаты кешбека клиентам под надуманным предлогом и задним числом.
Ну раз ваш руководитель вас поправил и принял верное решение, то вопрос закрыт...
единственное, что удивляет - почему ни у вас, ни у службы поддержки нет возможности самим донести возмущение клиентов до дубилета?
неужели по каждой проблеме клиенту надо писать всегда ему?!
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:45
Конечно же все жалобы и предложения передаются на высший уровень, и мы стараемся максимально быстро реагировать на них. Надеемся, что мы не подведем больше наших Клиентов.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:38
Так что, и в Амазоне недополученный книжный кэшбек клиентам вернете?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:42
Конкретно по вашей ситуации, напишите, пожалуйста, в поддержку. Проверим ситуацию.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:49
Лично я книжек не читаю, и выбрал категорию "Цветы". А люди он, жалуются.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:02
Re: Monobank
Попытался открыть себе кредитный лимит по карте. Раньше был ответ, что мы сейчас не можем поднять вам кредитный лимит, потому что у вас большая кредитная нагрузка, а сегодня, когда в очередной раз попробовал, написало, что не можем, поскольку у вас имеется задолженность по другим кредиткам.
Так что привет от Михи уже сюда дошёл.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:50
Re: Monobank+кешбек за депо
Нарахували кешбек за 2 депо 3-тижневої давнини і навіть у вайбер про це повідоміли. Неочікуванно приємний сюрприз. Дякую активістам теми та Моні .
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