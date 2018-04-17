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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:16
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:59
ну так братва ж поднялась вас защищать )
у меня депо небыло ... просто видя как банк кидает приматовскими методами ...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:40
Что прописано в инструкции , то и делают. По каждой ситуации к начальству не побежишь. Лучше мозги пиплу попудрить.
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