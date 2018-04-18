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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:16
maxprofit написав:
Нарахували кешбек за 2 депо 3-тижневої давнини і навіть у вайбер про це повідоміли. Неочікуванно приємний сюрприз. Дякую активістам теми та Моні .
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:59
maxprofit написав:
Нарахували кешбек за 2 депо 3-тижневої давнини і навіть у вайбер про це повідоміли. Неочікуванно приємний сюрприз. Дякую активістам теми та Моні .
ну так братва ж поднялась вас защищать )
у меня депо небыло ... просто видя как банк кидает приматовскими методами ...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:40
Что прописано в инструкции , то и делают. По каждой ситуации к начальству не побежишь. Лучше мозги пиплу попудрить.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:05
WachtAmRhein написав:
Я себя ставлю на место какого-нибудь Бубхара, он же на говно изойдет в попытке выяснить где же обещанное баблишко?
Советую вам быть на своём месте,заняться своим бескультурьем и не судить других по себе! Если вы исходите в г.вно в поисках своего обещанного баблишка,то это не значит,что другие ведут себя также!
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bub-har
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
bub-har
интрыга
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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