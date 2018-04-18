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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:16

  maxprofit написав:Нарахували кешбек за 2 депо 3-тижневої давнини і навіть у вайбер про це повідоміли. Неочікуванно приємний сюрприз. Дякую активістам теми та Моні .

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http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:59

  maxprofit написав:Нарахували кешбек за 2 депо 3-тижневої давнини і навіть у вайбер про це повідоміли. Неочікуванно приємний сюрприз. Дякую активістам теми та Моні .


ну так братва ж поднялась вас защищать )
у меня депо небыло ... просто видя как банк кидает приматовскими методами ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:40

  sola написав:
  Ratatui написав:Просто, он может принимать решения, а нанятые сотрудники по шаблону отвечают. Дай нашим ребятам самим принимать решения приедешь из Лондона, а банка уже и нет. :mrgreen:

Так им надо было хотя бы попытаться донести вопрос/проблему выше для принятия решения, а не так бездарно отбиваться :)


Что прописано в инструкции , то и делают. По каждой ситуации к начальству не побежишь. Лучше мозги пиплу попудрить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:05

Re: Monobank

  WachtAmRhein написав:Я себя ставлю на место какого-нибудь Бубхара, он же на говно изойдет в попытке выяснить где же обещанное баблишко?
Советую вам быть на своём месте,заняться своим бескультурьем и не судить других по себе! Если вы исходите в г.вно в поисках своего обещанного баблишка,то это не значит,что другие ведут себя также!
bub-har
 
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bub-har интрыга :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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MCC в выписках когда будут?
sola
 
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  Stringer написав:при наличии на рынке шарика)

что такое шарик ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:05

  yama написав:
  Stringer написав:при наличии на рынке шарика)

что такое шарик ?

а глобус на шарик не похож? ;)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:43

Re: Monobank

Глобус то геоїд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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При отказной операции будет видна категория в приложении?
guntherhouse777
 
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