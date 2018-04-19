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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:48

guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:28

  monobank_ua написав:guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.

1.Я спрашивал о том, будет ли отображать приложение категорию.

2.Аргументируйте, пож., нежелание монобанка отображать мсс в приложении?
вы же КБ начисляете не за придуманные вами категории, а за конкретные 4 цифры.
Хотелось бы меньше загружать кц.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:30

monobank_ua У меня вопрос. Какая процедура закрытия счета и ликвидации карты Монобанка. Сейчас ей пользоваться выгодно и удобно,но не исключаю,что настанут времена,как у прокредита например. Когда офигевшие банкиры( неожжиданно,я бы сказал вероломно офигевшие) решат брать деньги за наличие денег на счету или за неправильные ,некрасивые глаза. Есть ли прописанная процедур закрытия счетов?
awm111
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:32

  awm111 написав:monobank_ua У меня вопрос. Какая процедура закрытия счета и ликвидации карты Монобанка. Сейчас ей пользоваться выгодно и удобно,но не исключаю,что настанут времена,как у прокредита например. Когда офигевшие банкиры( неожжиданно,я бы сказал вероломно офигевшие) решат брать деньги за наличие денег на счету или за неправильные ,некрасивые глаза. Есть ли прописанная процедур закрытия счетов?


Кнопка с тоскливым котом точно есть. А вот процедуру наверное плотно еще не разрабатывали.
Ratatui
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  #<1 ... 594595596597
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