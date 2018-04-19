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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:48
guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:28
1.Я спрашивал о том, будет ли отображать приложение категорию.
2.Аргументируйте, пож., нежелание монобанка отображать мсс в приложении?
вы же КБ начисляете не за придуманные вами категории, а за конкретные 4 цифры.
Хотелось бы меньше загружать кц.
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:30
monobank_ua У меня вопрос. Какая процедура закрытия счета и ликвидации карты Монобанка. Сейчас ей пользоваться выгодно и удобно,но не исключаю,что настанут времена,как у прокредита например. Когда офигевшие банкиры( неожжиданно,я бы сказал вероломно офигевшие) решат брать деньги за наличие денег на счету или за неправильные ,некрасивые глаза. Есть ли прописанная процедур закрытия счетов?
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:32
Кнопка с тоскливым котом точно есть. А вот процедуру наверное плотно еще не разрабатывали.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:36
А как быстро зачисляется кешбэк за друга?
Вчера друг карточку забрал. Регил по моей ссылке.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:38
Мне и другу пришло ещё до того, как друг успел отойти от точки выдачи
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:34
guntherhouse777 1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:36
Это из той же категории, что и не отображение мсс. Типа мы вам пообещали нечто в качестве заманухи, а потом сами решим, давать или нет )) Из паблика уйти в тень ведь так сладко, можно свинорылить в своё удовольствие, экономя на отделениях, попутно обвиняя клиентов в жадности, ога...
Это противостояние вообще из философской категории. Однако банк почему-то думает, что только ему позволено зарабатывать на клиентах, а обратная ситуация ему представляется ненормальной, не укладывается в его картину мира. Ну а условия и тарифы уважить их научить можем только мы, клиенты...
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:36
элементарно, что когда надо не платить за книги, к примеру.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:37
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