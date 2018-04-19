Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:36

monobank_ua написав: Vorlon написав: monobank_ua написав: Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %. Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией? Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?



Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка. Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.

Это из той же категории, что и не отображение мсс. Типа мы вам пообещали нечто в качестве заманухи, а потом сами решим, давать или нет )) Из паблика уйти в тень ведь так сладко, можно свинорылить в своё удовольствие, экономя на отделениях, попутно обвиняя клиентов в жадности, ога...Это противостояние вообще из философской категории. Однако банк почему-то думает, что только ему позволено зарабатывать на клиентах, а обратная ситуация ему представляется ненормальной, не укладывается в его картину мира. Ну а условия и тарифы уважить их научить можем только мы, клиенты...