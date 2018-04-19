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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598>
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:48

guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:28

  monobank_ua написав:guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.

1.Я спрашивал о том, будет ли отображать приложение категорию.

2.Аргументируйте, пож., нежелание монобанка отображать мсс в приложении?
вы же КБ начисляете не за придуманные вами категории, а за конкретные 4 цифры.
Хотелось бы меньше загружать кц.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:30

monobank_ua У меня вопрос. Какая процедура закрытия счета и ликвидации карты Монобанка. Сейчас ей пользоваться выгодно и удобно,но не исключаю,что настанут времена,как у прокредита например. Когда офигевшие банкиры( неожжиданно,я бы сказал вероломно офигевшие) решат брать деньги за наличие денег на счету или за неправильные ,некрасивые глаза. Есть ли прописанная процедур закрытия счетов?
awm111
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:32

  awm111 написав:monobank_ua У меня вопрос. Какая процедура закрытия счета и ликвидации карты Монобанка. Сейчас ей пользоваться выгодно и удобно,но не исключаю,что настанут времена,как у прокредита например. Когда офигевшие банкиры( неожжиданно,я бы сказал вероломно офигевшие) решат брать деньги за наличие денег на счету или за неправильные ,некрасивые глаза. Есть ли прописанная процедур закрытия счетов?


Кнопка с тоскливым котом точно есть. А вот процедуру наверное плотно еще не разрабатывали.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:36

А как быстро зачисляется кешбэк за друга?
Вчера друг карточку забрал. Регил по моей ссылке.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:38

  lov2108 написав:А как быстро зачисляется кешбэк за друга?
Вчера друг карточку забрал. Регил по моей ссылке.

Мне и другу пришло ещё до того, как друг успел отойти от точки выдачи
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:34

guntherhouse777 1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:36

  monobank_ua написав:
  Vorlon написав:
  monobank_ua написав:Как ранее писали, мы проанализировали комиссии других банков, и если с Клиента была списана комиссия, то мы возвращаем кешбэк в размере 0.6 %.

Почему это не отражено в тарифах? И получается клиенты примата получают дополнительный доход в размере 0,1% - по вашему это не является дискриминацией?


Просим прощения за эту ситуацию, вскоре отобразим данную информацию в условиях и правилах банка.

Это из той же категории, что и не отображение мсс. Типа мы вам пообещали нечто в качестве заманухи, а потом сами решим, давать или нет )) Из паблика уйти в тень ведь так сладко, можно свинорылить в своё удовольствие, экономя на отделениях, попутно обвиняя клиентов в жадности, ога...

Это противостояние вообще из философской категории. Однако банк почему-то думает, что только ему позволено зарабатывать на клиентах, а обратная ситуация ему представляется ненормальной, не укладывается в его картину мира. Ну а условия и тарифы уважить их научить можем только мы, клиенты...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:36

  guntherhouse777 написав:
  monobank_ua написав:guntherhouse777 Эту информацию можно будет проверить через клиентскую поддержку.

1.Я спрашивал о том, будет ли отображать приложение категорию.

2.Аргументируйте, пож., нежелание монобанка отображать мсс в приложении?
вы же КБ начисляете не за придуманные вами категории, а за конкретные 4 цифры.
Хотелось бы меньше загружать кц.


элементарно, что когда надо не платить за книги, к примеру.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:37

  anikola13 написав:sens
...А для налоговой твои расходы получились доходами :)
Все начинает повторяться, как ранее делали в Привате....

От себя не убежишь ведь )) А ЛПР осталось прежним, так что ждать чего-то кардинально нового наивно...
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