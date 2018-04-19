|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:38
awm111 Процедура закрытия карты очень проста: достаточно зайти в мобильное приложение, Стартовая страница - свайп влево - Закрыть карту.
Карта будет закрыта в течение 3 дней, у вас еще будет возможность передумать и продолжать пользоваться картой.Счет закрывается в течение 45 дней, после подачи заявки.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
-
monobank_ua
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 31.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40
lov2108 Как правило, кешбек начисляется в течение получаса после активации карты вашего друга, если этого не произошло, обратитесь, пожалуйста, в нашу поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
-
monobank_ua
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 31.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40
monobank_ua написав:guntherhouse777
1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
О, а может у Вас есть контактный телефон точки моновыдачи на ТЦ Караван в Харькове, а то я там боюсь заблудиться, пока мои будут ужинать в макдаке? Поделитесь.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:52
kreuz Точка выдачи находится напротив входа в Эльдорадо, рядом с магазином PANDORA. Если у вас возникнут вопросы, наберите, пожалуйста, нас по номеру 0800205205 и мы вас проведем до пункта выдачи или попросим нашего сотрудника вас встретить.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
-
monobank_ua
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 31.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|