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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:38

awm111 Процедура закрытия карты очень проста: достаточно зайти в мобильное приложение, Стартовая страница - свайп влево - Закрыть карту.
Карта будет закрыта в течение 3 дней, у вас еще будет возможность передумать и продолжать пользоваться картой.Счет закрывается в течение 45 дней, после подачи заявки.
monobank — перший мобiльний банк
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40

lov2108 Как правило, кешбек начисляется в течение получаса после активации карты вашего друга, если этого не произошло, обратитесь, пожалуйста, в нашу поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Представник банку
 
Повідомлень: 147
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40

  monobank_ua написав:guntherhouse777 1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.

О, а может у Вас есть контактный телефон точки моновыдачи на ТЦ Караван в Харькове, а то я там боюсь заблудиться, пока мои будут ужинать в макдаке? Поделитесь.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:52

kreuz Точка выдачи находится напротив входа в Эльдорадо, рядом с магазином PANDORA. Если у вас возникнут вопросы, наберите, пожалуйста, нас по номеру 0800205205 и мы вас проведем до пункта выдачи или попросим нашего сотрудника вас встретить.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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  #<1 ... 595596597598
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