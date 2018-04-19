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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599>
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:38

awm111 Процедура закрытия карты очень проста: достаточно зайти в мобильное приложение, Стартовая страница - свайп влево - Закрыть карту.
Карта будет закрыта в течение 3 дней, у вас еще будет возможность передумать и продолжать пользоваться картой.Счет закрывается в течение 45 дней, после подачи заявки.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40

lov2108 Как правило, кешбек начисляется в течение получаса после активации карты вашего друга, если этого не произошло, обратитесь, пожалуйста, в нашу поддержку.
monobank — перший мобiльний банк
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40

  monobank_ua написав:guntherhouse777 1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.

О, а может у Вас есть контактный телефон точки моновыдачи на ТЦ Караван в Харькове, а то я там боюсь заблудиться, пока мои будут ужинать в макдаке? Поделитесь.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:52

kreuz Точка выдачи находится напротив входа в Эльдорадо, рядом с магазином PANDORA. Если у вас возникнут вопросы, наберите, пожалуйста, нас по номеру 0800205205 и мы вас проведем до пункта выдачи или попросим нашего сотрудника вас встретить.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:03

  lov2108 написав:А как быстро зачисляется кешбэк за друга?
Вчера друг карточку забрал. Регил по моей ссылке.

По разному бывает.
Первый раз начислили на третий день после прериканий с поддержкой. Следующий - через 5 мин после активации обоим.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:39

  monobank_ua написав:2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.

опять вы лукавите - было несколько просьб от участников группы в фб показывать мсс в описании операции или в выписке, и полный игнор этих просьб со стороны администрации моно.
хотелось бы услышать аргументированную позицию монобанка по нежеланию отражать мсс операций, и основания для принятия решения, почему не добавлять эту информацию в приложение?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:51

  Stringer написав:
  monobank_ua написав:2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.

опять вы лукавите - было несколько просьб от участников группы в фб показывать мсс в описании операции или в выписке, и полный игнор этих просьб со стороны администрации моно.
хотелось бы услышать аргументированную позицию монобанка по нежеланию отражать мсс операций, и основания для принятия решения, почему не добавлять эту информацию в приложение?


типа чтоб не путать оленей )
по этой причине они решили еще не показывать статус транзакции - списано или в холде.
т.к. ориентация монобанка на оленей им нельзя показывать что им непонятно.
зато про котиков поговорить это перволе дело.

в книгами на амазоне - это настоящий обман монобанка - там книжный мсс, а горох на прочее подменивает.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:57

Stringer В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции.
В ней будет подробная информация об операции — в том числе оригинальное название и MCC.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:07

  monobank_ua написав:Stringer В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции.
В ней будет подробная информация об операции — в том числе оригинальное название и MCC.

Отлично!
А будет или есть уже кнопка, что бы квитанция сразу же пересылалась на почту? А то бывает, что забыл телефон или он сел.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:12

wig Будет возможность получить квитанцию на вашу электронную почту с помощью мобильного приложения.
monobank — перший мобiльний банк
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