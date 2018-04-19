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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:38
awm111 Процедура закрытия карты очень проста: достаточно зайти в мобильное приложение, Стартовая страница - свайп влево - Закрыть карту.
Карта будет закрыта в течение 3 дней, у вас еще будет возможность передумать и продолжать пользоваться картой.Счет закрывается в течение 45 дней, после подачи заявки.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40
lov2108 Как правило, кешбек начисляется в течение получаса после активации карты вашего друга, если этого не произошло, обратитесь, пожалуйста, в нашу поддержку.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:40
monobank_ua написав:guntherhouse777
1. По неуспешной операции информация в выписке отображаться не будет(категория покупки в том числе), пока эту информацию можно уточнить по обращению в поддержку.
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
О, а может у Вас есть контактный телефон точки моновыдачи на ТЦ Караван в Харькове, а то я там боюсь заблудиться, пока мои будут ужинать в макдаке? Поделитесь.
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kreuz
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:52
kreuz Точка выдачи находится напротив входа в Эльдорадо, рядом с магазином PANDORA. Если у вас возникнут вопросы, наберите, пожалуйста, нас по номеру 0800205205 и мы вас проведем до пункта выдачи или попросим нашего сотрудника вас встретить.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:03
lov2108 написав:
А как быстро зачисляется кешбэк за друга?
Вчера друг карточку забрал. Регил по моей ссылке.
По разному бывает.
Первый раз начислили на третий день после прериканий с поддержкой. Следующий - через 5 мин после активации обоим.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:39
monobank_ua написав:
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
опять вы лукавите - было несколько просьб от участников группы в фб показывать мсс в описании операции или в выписке, и полный игнор этих просьб со стороны администрации моно.
хотелось бы услышать аргументированную позицию монобанка по нежеланию отражать мсс операций, и основания для принятия решения, почему не добавлять эту информацию в приложение?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:51
Stringer написав: monobank_ua написав:
2. Данный вопрос обсуждался в группе monobank beta и было принято решение, чтобы не добавлять эту информацию в приложение.
опять вы лукавите - было несколько просьб от участников группы в фб показывать мсс в описании операции или в выписке, и полный игнор этих просьб со стороны администрации моно.
хотелось бы услышать аргументированную позицию монобанка по нежеланию отражать мсс операций, и основания для принятия решения, почему не добавлять эту информацию в приложение?
типа чтоб не путать оленей )
по этой причине они решили еще не показывать статус транзакции - списано или в холде.
т.к. ориентация монобанка на оленей им нельзя показывать что им непонятно.
зато про котиков поговорить это перволе дело.
в книгами на амазоне - это настоящий обман монобанка - там книжный мсс, а горох на прочее подменивает.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:57
Stringer В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции.
В ней будет подробная информация об операции — в том числе оригинальное название и MCC.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:07
monobank_ua написав:Stringer
В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции.
В ней будет подробная информация об операции — в том числе оригинальное название и MCC.
Отлично!
А будет или есть уже кнопка, что бы квитанция сразу же пересылалась на почту? А то бывает, что забыл телефон или он сел.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:12
wig Будет возможность получить квитанцию на вашу электронную почту с помощью мобильного приложения.
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