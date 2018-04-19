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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

  monobank_ua написав:wig Будет возможность получить квитанцию на вашу электронную почту с помощью мобильного приложения.

С помощью телефона она уже и так есть, переслать квитанцию на почту. Работает.
Только чем это поможет, если телефона под рукой нет? Надо сделать галочку, что бы все квитанции можно было отправлять на email автоматом.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:37

wig Спасибо.Рассмотрим ваше предложение :wink:
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:55

  monobank_ua написав:В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции

Как хитро построена фраза !
Типа - "всё будет хорошо, но когда - неизвестно. Может - через неделю, а может - через месяц, а может - и через 10 лет".

ЗЫ. МСС должна быть видна прямо в выписке, без всяких дополнительных телодвижений (квитанций)
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