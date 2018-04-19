С помощью телефона она уже и так есть, переслать квитанцию на почту. Работает.
Только чем это поможет, если телефона под рукой нет? Надо сделать галочку, что бы все квитанции можно было отправлять на email автоматом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30
С помощью телефона она уже и так есть, переслать квитанцию на почту. Работает.
Только чем это поможет, если телефона под рукой нет? Надо сделать галочку, что бы все квитанции можно было отправлять на email автоматом.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:37
wig Спасибо.Рассмотрим ваше предложение
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:55
Как хитро построена фраза !
Типа - "всё будет хорошо, но когда - неизвестно. Может - через неделю, а может - через месяц, а может - и через 10 лет".
ЗЫ. МСС должна быть видна прямо в выписке, без всяких дополнительных телодвижений (квитанций)
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:35
Далеко не во всех банках так.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:24
awm111 Спасибо за проявленный интерес к нашим услугам. Сейчас планируем запустить: P2P переводы из-за границы на нашу карту; именные, валютные и интернет карты. В дальнейшем планируем еще много новинок, которые сделают сотрудничество с нами еще приятней
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:28
monobank_ua Фотокассы не планируется,я так понял. Жаль,удобная штука ,сфоткал квитанцию,и пускай кассиры набирают))
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:34
Оно вам надо. Я уже фотографировал паспорт в их приложении. Набили с ошибкой, а проверить перед тем как идти за картой, можно только цифры ИНН.
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