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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:30

  monobank_ua написав:wig Будет возможность получить квитанцию на вашу электронную почту с помощью мобильного приложения.

С помощью телефона она уже и так есть, переслать квитанцию на почту. Работает.
Только чем это поможет, если телефона под рукой нет? Надо сделать галочку, что бы все квитанции можно было отправлять на email автоматом.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:37

wig Спасибо.Рассмотрим ваше предложение :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:55

  monobank_ua написав:В следующих версиях приложения добавится квитанция об операции

Как хитро построена фраза !
Типа - "всё будет хорошо, но когда - неизвестно. Может - через неделю, а может - через месяц, а может - и через 10 лет".

ЗЫ. МСС должна быть видна прямо в выписке, без всяких дополнительных телодвижений (квитанций)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:35

  mustbe написав:МСС должна быть видна прямо в выписке, без всяких дополнительных телодвижений (квитанций)

Далеко не во всех банках так.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:15

monobank_ua Фотокассу планируете? очень её не хватает.
awm111
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:24

awm111 Спасибо за проявленный интерес к нашим услугам. Сейчас планируем запустить: P2P переводы из-за границы на нашу карту; именные, валютные и интернет карты. В дальнейшем планируем еще много новинок, которые сделают сотрудничество с нами еще приятней :wink:
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:28

monobank_ua Фотокассы не планируется,я так понял. Жаль,удобная штука ,сфоткал квитанцию,и пускай кассиры набирают))
awm111
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:34

  awm111 написав:monobank_ua Фотокассы не планируется,я так понял. Жаль,удобная штука ,сфоткал квитанцию,и пускай кассиры набирают))

Оно вам надо. Я уже фотографировал паспорт в их приложении. Набили с ошибкой, а проверить перед тем как идти за картой, можно только цифры ИНН.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:40

А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:21

  guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)


Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность ;)
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  #<1 ... 596597598599
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