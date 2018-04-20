guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее? (Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак? Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее? (Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке
guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее? (Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке
Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua написав:Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.
Добавление MCC в приложение это на пару часов работы девелопера наверное )), а может и сопоставимо с одним перекуром и временем на попить кофеек с печеньками)