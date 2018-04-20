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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:53

Re: Monobank

monobank_ua написав:
  guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)


Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность ;)

Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?
Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:58

  monobank_ua написав:
  guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)


Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность ;)

С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя :mrgreen:
А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении :mrgreen:
И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:05

  clientage написав:
  monobank_ua написав:
  guntherhouse777 написав:А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)


Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность ;)

С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя :mrgreen:
А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении :mrgreen:
И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке :mrgreen:


Над проектом monobank работает совершенно другая команда ;) Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:32

Re: Monobank

  monobank_ua написав:Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.


Добавление MCC в приложение это на пару часов работы девелопера наверное )), а может и сопоставимо с одним перекуром и временем на попить кофеек с печеньками)
antey718
 
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