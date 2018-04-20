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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 597598599600 Додано: Суб 21 кві, 2018 07:53 Re: Monobank monobank_ua написав: guntherhouse777 написав: А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?

(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?) А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)



Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность

Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?

Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации". Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации". korovas2 Повідомлень: 276 З нами з: 06.03.15 Подякував: 157 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 07:58 monobank_ua написав: guntherhouse777 написав: А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?

(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?) А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)



Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность

С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя

А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении

И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзяА эмбоссеры есть у Универа в каждом отделенииИ чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24215 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1951 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 08:05 clientage написав: monobank_ua написав: guntherhouse777 написав: А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?

(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?) А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)



Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность

С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя

А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении

И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзяА эмбоссеры есть у Универа в каждом отделенииИ чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке



Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени. Над проектом monobank работает совершенно другая командаПоверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени. monobank — перший мобiльний банк

0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних) monobank_ua

Представник банку Повідомлень: 153 З нами з: 31.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 09:32 Re: Monobank monobank_ua написав: Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени. Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.



Добавление MCC в приложение это на пару часов работы девелопера наверное )), а может и сопоставимо с одним перекуром и временем на попить кофеек с печеньками) Добавление MCC в приложение это на пару часов работы девелопера наверное )), а может и сопоставимо с одним перекуром и временем на попить кофеек с печеньками) antey718 Повідомлень: 114 З нами з: 03.08.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 597598599600 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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