|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 07:21
guntherhouse777 написав:
А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
-
monobank_ua
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 31.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 07:53
monobank_ua написав: guntherhouse777 написав:
А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?
Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 07:58
monobank_ua написав: guntherhouse777 написав:
А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя
А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении
И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24215
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:05
clientage написав: monobank_ua написав: guntherhouse777 написав:
А если повторно инициируется вопрос показа мсс в закрытой группе, и этот опрос покажет истинное положение вещей, то мсс в приложении появится быстрее?
(Вы же указываете размер %-й ставки по депо. Клиент контролирует. А чем КБ отличается от %% в этом плане?)
Мы очень хотим, чтобы все были довольны нашим приложением, но появления такой возможности зависит от расставленных приоритетов. Пока в работе у нас прежде всего именные карты и валютные счета, в будущем мы обязательно рассмотрим такую возможность
С валютными картами работать банку типаБЕЗ отделений в нашей стране пока низзя
А эмбоссеры есть у Универа в каждом отделении
И чем вы тада там занимаетеся, учитеся 4 цифиры в смс-ку вставлять? тем более, шо сам Универ МСС уже давно отображает в своей выписке
Над проектом monobank работает совершенно другая команда
Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
-
monobank_ua
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 31.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:32
monobank_ua написав:
Над проектом monobank работает совершенно другая команда Поверьте, мы хотим предоставлять самый лучший сервис для наших Клиентов, поэтому проработка отдельных изменения может занимать больше времени.
Добавление MCC в приложение это на пару часов работы девелопера наверное )), а может и сопоставимо с одним перекуром и временем на попить кофеек с печеньками)
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:52
korovas2 написав:
Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?
Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
Ну надо ж продумать сначала, как обосновывать подмену МСС...
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4004
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 478 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:54
sola написав: korovas2 написав:
Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?
Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
Ну надо ж продумать сначала, как обосновывать подмену МСС...
чтоб не подменять мсс они могут в правилах прописывать исключения по отдельным мерчантам в пределах мсс - так делал Михайловский.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34092
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5418 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:15
IMPRINTER написав: sola написав: korovas2 написав:
Даже алеша смог это реализовать. А первый верблюдотолкательный банк никак?
Пишите кураторам, что рукожопство из-за неумения не так страшно, как вранье о том что это требует "неимоверных усилий для реализации".
Ну надо ж продумать сначала, как обосновывать подмену МСС...
чтоб не подменять мсс они могут в правилах прописывать исключения по отдельным мерчантам в пределах мсс - так делал Михайловский.
Не подсказывайте им, как нам ещё и законно гайки прикрутить можно...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:21
kreuz написав:
Не подсказывайте им, как нам ещё и законно гайки прикрутить можно...
Это гораздо лучше, чем постфактум узнать, что кэша за крупную покупку не будет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2853
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:32
Когда будет реализована возможность ограничения сумм потраченных за сутки и количество трат за сутки. Также возможность ограничивать снятие средств в банкомате.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
-
Sergiys2009
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|