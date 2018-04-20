Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 15:43
Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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