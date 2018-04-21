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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:43

  Sergiys2009 написав:Когда будет реализована возможность ограничения сумм потраченных за сутки и количество трат за сутки. Также возможность ограничивать снятие средств в банкомате.


Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность ;)
monobank — перший мобiльний банк
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40

monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:29

  ignorabimus написав:monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!


Вы ещё предложите через месяц. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:59

  ignorabimus написав:monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!

Сам про это думал....но проблема решается двумя-тремя моньками в семье :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:16

  ignorabimus написав:Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!

Через поддержку раньше можно было поменять категорию, если по ней не было трат. Уже нельзя?
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:21

  sola написав:
  ignorabimus написав:Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!

Через поддержку раньше можно было поменять категорию, если по ней не было трат. Уже нельзя?


не по ней - а нипокакой ...
если вы выбрали и у вас была хоть одна трата по которой начислен кешбек уже заменить нелья и не важно какая это была из двух категорий по той что была трата или по той что небыло - только если небыло ниединого начислений кешбека
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:17

  IMPRINTER написав:не по ней - а нипокакой ...

Ага, точно...

  monobank_ua написав:Категорії кешбека можна збросити якщо у вас по вибранним категоріям не було нарахування, для цього потрібно звернутись до служби відтримки у viber, telegram, messenger.
sola
 
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  #<1 ... 598599600601
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