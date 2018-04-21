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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 15:43
Sergiys2009 написав:
Когда будет реализована возможность ограничения сумм потраченных за сутки и количество трат за сутки. Также возможность ограничивать снятие средств в банкомате.
Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность
monobank — перший мобiльний банк
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Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40
monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
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ignorabimus
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Додано: Нед 22 кві, 2018 18:59
ignorabimus написав:monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
Сам про это думал....но проблема решается двумя-тремя моньками в семье
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:16
ignorabimus написав:
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
Через поддержку раньше можно было поменять категорию, если по ней не было трат. Уже нельзя?
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:21
sola написав: ignorabimus написав:
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
Через поддержку раньше можно было поменять категорию, если по ней не было трат. Уже нельзя?
не по ней - а нипокакой ...
если вы выбрали и у вас была хоть одна трата по которой начислен кешбек уже заменить нелья и не важно какая это была из двух категорий по той что была трата или по той что небыло - только если небыло ниединого начислений кешбека
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Додано: Нед 22 кві, 2018 20:17
IMPRINTER написав:
не по ней - а нипокакой ...
Ага, точно...
monobank_ua написав:
Категорії кешбека можна збросити якщо у вас по вибранним категоріям не було нарахування, для цього потрібно звернутись до служби відтримки у viber, telegram, messenger.
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