Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 15:43
Да, ранее неоднократно поступали такие предложения. Мы принимаем их во внимание. Оставайтесь с нами, возможно в скором будущем откроем такую возможность
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40
monobank_ua
Сделайте, пожалуйста, чтобы категории кэшбека можно было выбирать по одной, а не исключительно две сразу!
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:29
Додано: Нед 22 кві, 2018 18:59
Сам про это думал....но проблема решается двумя-тремя моньками в семье
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:16
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:21
не по ней - а нипокакой ...
если вы выбрали и у вас была хоть одна трата по которой начислен кешбек уже заменить нелья и не важно какая это была из двух категорий по той что была трата или по той что небыло - только если небыло ниединого начислений кешбека
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Додано: Нед 22 кві, 2018 20:17
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:22
А все-таки ,по моему предложению, пусть поддержка ответит, это политика такая - сразу две категории, или это в принципе в будущем возможно изменят?
ЗЫ. Правильно ли я помню, что погасить Моню для грейса можно и в последний день месяца через I-box, независимо от того рабочий он или выходной?
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:26
Re: Monobank
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