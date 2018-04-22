RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:23

  V2 написав:Шановне товариство!
Сьогодні потратив по Моні всі кредитні кошти.
Щоб наступна покупка відбулася за кредитні мені необхідно:
а) зачекати 2-3 дні поки проведеться операція, потім поповнити картку;
б) картку можна вже поповнювати завтра, покупка в понеділок буде відображатися як за кредитні?


моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34098
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5418 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:26

IMPRINTER
Тобто, завтра поповнюю і знову трачу? 8)
V2
4
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 03.07.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:19

  V2 написав:IMPRINTER
Тобто, завтра поповнюю і знову трачу? 8)


Ну конечно, зато олени не попадают в ситуации: я потратил утром, пополнил вечером, а кешбека не дали так как горячка сказала что покупка была за свои.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:44

WachtAmRhein

дуб писал что учет по авторизации идет .. они де и кешбек платят мгновенно.
они же этим и обосновывали почему не показывают дату списания т.к. она не важна у них для клиента вообще - все только по дате операции считается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34098
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5418 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:48

Ну я про это и говорю
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 599600601602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, V2, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6014)
23.04.2018 00:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.