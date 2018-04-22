Додано: Нед 22 кві, 2018 23:44

WachtAmRhein



дуб писал что учет по авторизации идет .. они де и кешбек платят мгновенно.

они же этим и обосновывали почему не показывают дату списания т.к. она не важна у них для клиента вообще - все только по дате операции считается.

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