моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:23
моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
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Додано: Нед 22 кві, 2018 23:19
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:44
WachtAmRhein
дуб писал что учет по авторизации идет .. они де и кешбек платят мгновенно.
они же этим и обосновывали почему не показывают дату списания т.к. она не важна у них для клиента вообще - все только по дате операции считается.
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