моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:23
моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
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Додано: Нед 22 кві, 2018 23:19
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:44
WachtAmRhein
дуб писал что учет по авторизации идет .. они де и кешбек платят мгновенно.
они же этим и обосновывали почему не показывают дату списания т.к. она не важна у них для клиента вообще - все только по дате операции считается.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 23:51
Re: Monobank
ДЯКУЮ, Друзі!
Додано: Сер 25 кві, 2018 08:54
Re: Monobank
А есть инфа,когда Моно подключит перевод с карт инобанков?
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:09
Re: Monobank
Такой вопрос - если кешбека накопилось больше 500, то при выплате просто выведет 500 до налогов а остальное останется на счете кешбека? Вроде еще ничего не меняли?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:11
Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 25 кві, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:14
Выведет всю сумму, анлим!
Ограничение есть на получение КБ в месяц. Вот если наполучали в этом месяце 500грн, то больше начислять не будет
... делайте хоть что-нибудь!
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