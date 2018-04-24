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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603>
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:23

  V2 написав:Шановне товариство!
Сьогодні потратив по Моні всі кредитні кошти.
Щоб наступна покупка відбулася за кредитні мені необхідно:
а) зачекати 2-3 дні поки проведеться операція, потім поповнити картку;
б) картку можна вже поповнювати завтра, покупка в понеділок буде відображатися як за кредитні?


моня все учитывает по дате авторизации.
у вас есть где то в выписке столбик - дата списания? - нет. тогда какие вопросы
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:26

IMPRINTER
Тобто, завтра поповнюю і знову трачу? 8)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:19

  V2 написав:IMPRINTER
Тобто, завтра поповнюю і знову трачу? 8)


Ну конечно, зато олени не попадают в ситуации: я потратил утром, пополнил вечером, а кешбека не дали так как горячка сказала что покупка была за свои.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:44

WachtAmRhein

дуб писал что учет по авторизации идет .. они де и кешбек платят мгновенно.
они же этим и обосновывали почему не показывают дату списания т.к. она не важна у них для клиента вообще - все только по дате операции считается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:48

Ну я про это и говорю
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:51

Re: Monobank

ДЯКУЮ, Друзі!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:54

Re: Monobank

А есть инфа,когда Моно подключит перевод с карт инобанков?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:09

Re: Monobank

Такой вопрос - если кешбека накопилось больше 500, то при выплате просто выведет 500 до налогов а остальное останется на счете кешбека? Вроде еще ничего не меняли?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:11

Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 25 кві, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:14

  Faceless написав:Такой вопрос - если кешбека накопилось больше 500, то при выплате просто выведет 500 до налогов а остальное останется на счете кешбека? Вроде еще ничего не меняли?

Выведет всю сумму, анлим!
Ограничение есть на получение КБ в месяц. Вот если наполучали в этом месяце 500грн, то больше начислять не будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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