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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:15

  clientage написав:
  Faceless написав:Такой вопрос - если кешбека накопилось больше 500, то при выплате просто выведет 500 до налогов а остальное останется на счете кешбека? Вроде еще ничего не меняли?

Выведет всю сумму, анлим!
Ограничение есть на получение КБ в месяц. Вот если наполучали в этом месяце 500грн, то больше начислять не будет

А, вот оно как. Спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:46

  mustbe написав:Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования

Даже пятью,не совсем клон,но мона.Думаю Гуру Вам в ЛС ответил :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:57

у меня не получилось (исп.app cloner).
плюнул и поставил 2й на планшет.
если кто-то подскажет куда двигаться, буду рад
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