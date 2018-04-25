АМКУ проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка

Антимонопольный комитет прислал в Универсал Банк запрос о тарифах продуктов проекта monobank

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка. Об этом написал у себя в Facebook бывший первый замглавы ПриватБанка Олег Гороховский, который участвует в проекте Монобанк.



"Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал Банк по проекту monobank. Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию"... На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на томы (!!!) по 250 листов в каждом", - написал он.



В комментарии под постом глава Вернум Банка Евгений Панченко и акционер Айбокс Банка Евгений Березовский сообщили, что им также поступил такой запрос от АМКУ.