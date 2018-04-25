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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:15

  clientage написав:
  Faceless написав:Такой вопрос - если кешбека накопилось больше 500, то при выплате просто выведет 500 до налогов а остальное останется на счете кешбека? Вроде еще ничего не меняли?

Выведет всю сумму, анлим!
Ограничение есть на получение КБ в месяц. Вот если наполучали в этом месяце 500грн, то больше начислять не будет

А, вот оно как. Спасибо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:46

  mustbe написав:Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования

Даже пятью,не совсем клон,но мона.Думаю Гуру Вам в ЛС ответил :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:57

у меня не получилось (исп.app cloner).
плюнул и поставил 2й на планшет.
если кто-то подскажет куда двигаться, буду рад
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:21

  Мизантрóп написав:Даже пятью,не совсем клон,но мона.Думаю Гуру Вам в ЛС ответил :wink:

Неа, не ответил. Буду признателен за инструкцию в личку
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:41

АМКУ проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка
Антимонопольный комитет прислал в Универсал Банк запрос о тарифах продуктов проекта monobank
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка. Об этом написал у себя в Facebook бывший первый замглавы ПриватБанка Олег Гороховский, который участвует в проекте Монобанк.

"Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал Банк по проекту monobank. Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию"... На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на томы (!!!) по 250 листов в каждом", - написал он.

В комментарии под постом глава Вернум Банка Евгений Панченко и акционер Айбокс Банка Евгений Березовский сообщили, что им также поступил такой запрос от АМКУ.

http://finance.liga.net/bank/novosti/amku-proveryaet-tarify-bankovskih-produktov-monobanka
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/2052462604782387

А тем временем Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал банк по проекту monobank.

Они “обеспокоены” нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создаёт нормальную «экономическую конкуренцию»...

Ну, скажите разве это не прекрасно?

На каком там месте Украина в рейтинге doing business?

На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на ТОМЫ (!!!) по 250 листов в каждом. Представляете объём информации?

Несчастная страна :(
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:46

  Вкладчик1234 написав:АМКУ проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка
Антимонопольный комитет прислал в Универсал Банк запрос о тарифах продуктов проекта monobank
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка. Об этом написал у себя в Facebook бывший первый замглавы ПриватБанка Олег Гороховский, который участвует в проекте Монобанк.

"Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал Банк по проекту monobank. Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию"... На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на томы (!!!) по 250 листов в каждом", - написал он.

В комментарии под постом глава Вернум Банка Евгений Панченко и акционер Айбокс Банка Евгений Березовский сообщили, что им также поступил такой запрос от АМКУ.

http://finance.liga.net/bank/novosti/amku-proveryaet-tarify-bankovskih-produktov-monobanka
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/2052462604782387

А тем временем Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал банк по проекту monobank.

Они “обеспокоены” нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создаёт нормальную «экономическую конкуренцию»...

Ну, скажите разве это не прекрасно?

На каком там месте Украина в рейтинге doing business?

На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на ТОМЫ (!!!) по 250 листов в каждом. Представляете объём информации?

Несчастная страна :(

ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:50

  Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот

Действительно, АМК пора вмешаться. За перевод кредитных комиссия 4%, а должен быть кэшбек.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:53

  Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот

Это красивые слова от "говорящей головы".

На самом деле нужно имитировать работу, "находить нарушения", и "решать"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:56

  mustbe написав:Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования


можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:00

  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот

Это красивые слова от "говорящей головы".

На самом деле нужно имитировать работу, "находить нарушения", и "решать"

но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами! :mrgreen:
браво! моя тёща нервно курит в сторонке
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