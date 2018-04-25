АМКУ проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка
Антимонопольный комитет прислал в Универсал Банк запрос о тарифах продуктов проекта monobank Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка. Об этом написал у себя в Facebook бывший первый замглавы ПриватБанка Олег Гороховский, который участвует в проекте Монобанк.
"Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал Банк по проекту monobank. Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию"... На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на томы (!!!) по 250 листов в каждом", - написал он.
В комментарии под постом глава Вернум Банка Евгений Панченко и акционер Айбокс Банка Евгений Березовский сообщили, что им также поступил такой запрос от АМКУ.
Вкладчик1234 написав:АМКУ проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка
Антимонопольный комитет прислал в Универсал Банк запрос о тарифах продуктов проекта monobank Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет тарифы банковских продуктов Монобанка. Об этом написал у себя в Facebook бывший первый замглавы ПриватБанка Олег Гороховский, который участвует в проекте Монобанк.
"Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал Банк по проекту monobank. Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию"... На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на томы (!!!) по 250 листов в каждом", - написал он.
В комментарии под постом глава Вернум Банка Евгений Панченко и акционер Айбокс Банка Евгений Березовский сообщили, что им также поступил такой запрос от АМКУ.
А тем временем Антимонопольный комитет Украины прислал запрос в Универсал банк по проекту monobank.
Они “обеспокоены” нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создаёт нормальную «экономическую конкуренцию»...
Ну, скажите разве это не прекрасно?
На каком там месте Украина в рейтинге doing business?
На подготовку ответа 20 дней и просят ответ разделить на ТОМЫ (!!!) по 250 листов в каждом. Представляете объём информации?
Несчастная страна
ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Действительно, АМК пора вмешаться. За перевод кредитных комиссия 4%, а должен быть кэшбек.
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Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Это красивые слова от "говорящей головы".
На самом деле нужно имитировать работу, "находить нарушения", и "решать"
Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Это красивые слова от "говорящей головы".
На самом деле нужно имитировать работу, "находить нарушения", и "решать"
но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами! браво! моя тёща нервно курит в сторонке