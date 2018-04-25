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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:04

  Stringer написав:но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами!
браво! моя тёща нервно курит в сторонке

1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:17

Re: Monobank

с АМКУ такой же пиар как и с украденными в США деньгами
нужно держаться в топах новостных и форумных лент, через пару недель еще какой-то инфоповод придумают
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:54

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования


можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )

диви куме яка розумна людина
нічого не сказав, а...
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25

  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами!
браво! моя тёща нервно курит в сторонке

1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?

хм, я вас не понял.
сарказм связан с ранее показанной логикой данного персонажа - кассирами атб и свинорылами
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:05

Re: Monobank

  Stringer написав:кассирами атб


а що такого вони роблять що їх так бояться?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:07

  greenozon написав:
  Stringer написав:кассирами атб


а що такого вони роблять що їх так бояться?

воруют у гороха кешбек на 400 грн в месяц, в составе организованной преступной группы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:38

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования

можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )

Интересует положительный опыт и методика клонирования
mustbe
 
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